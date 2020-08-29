Участники субботних акций протеста против связанных с коронавирусом ограничительных мер вступили в столкновение с полицией у посольства РФ в Берлине, сообщила РИА Новости представительница столичной полиции.

По ее словам, действия протестующих не были направлены на посольство РФ.

«У произошедшего не было политических мотивов. На улице Унтер ден Линден находилась группа примерно в две тысячи человек, из которой в полицию бросали бутылки и камни. Два человека задержаны», — заявила собеседница агентства.

Minval.az