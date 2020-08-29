Одиннадцать слонов, погибших по неизвестным причинам, обнаружили власти Зимбабве на западе страны. Об этом сообщила в субботу зимбабвийская новостная служба «Нью заина», передает ТАСС.

«Слоны найдены мертвыми в лесу Пандамасуэ», — заявил представитель Управления заповедников и по охране дикой природы Зимбабве Тинаше Фараво. На своей странице в Twitter он сообщил, что на месте уже работают ветеринары. «Есть подозрения на сибирскую язву как причину смерти животных», — отметил он.

Новость уже вызвала широкий отклик среди защитников животной и широкой публики в странах юга Африки, сообщила южноафриканская радиостанция SABC. «Есть опасения, что смерть слонов в Зимбабве каким-то образом связана с массовой гибелью этих животных в соседней Ботсване, где с апреля умерли более 360 слонов», — отмечает она. Несмотря на усилия ряда ведущих мировых лабораторий, которые провели исследования тканей умерших животных, до сих пор не найдена причина их смерти.

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