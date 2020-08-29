Митинги против введенного властями Франции обязательного ношения масок проходят в субботу в Париже и ряде других крупных городов страны, в частности в Нанте, Кане и Ренне, сообщил телеканал BFM.

В Париже на площади Нации собрались, согласно сведениям полиции, 250-300 человек, хотя ранее о намерении участвовать заявили в Facebook более тысячи жителей столицы. В руках у манифестантов плакаты: «Долой санитарную диктатуру!» «Мы не хотим носить маски!» «Власть народу!». В толпе — студенты и пенсионеры, работники предприятий, несколько представителей «желтых жилетов».

Выступившие на площади Нации подчеркнули, что не согласны с введенными властями правилами и что ношение масок нарушает их личные права и свободы, мешает нормальному общению людей.

По данным Министерства здравоохранения Франции, по положению на вечер пятницы французские медики выявили за сутки 7 379 случаев заболевания коронавирусом. Это на 20% больше, чем днем ранее. Столь высоких показателей в стране не наблюдалось с апреля.

Minval.az