Самый дорогой баран в мире был продан на аукционе Scottish National Texel Sale в Шотландии за рекордные £367,5 тыс. (около $490,6 тыс.), информирует издание Independent.

Отмечается, что баран породы тексель по кличке Double Diamond («Двойной бриллиант») изначально стоил £10,5 тыс.(около $14 тыс.).

Предыдущий рекорд при продаже барана был установлен на аукционе в шотландском Ланарке в 2009 году. Тогда его стоимость составила за £231 тыс. ($306,7 тыс.).

Баранов породы тексель в Великобритании выращивают для размножения, в первую очередь из-за отличного качества их мяса.

Minval.az