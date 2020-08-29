Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск определил стоимость чипирования человека, сообщает РБК.

По его словам, он и разработчики рассчитывают на снижение цен до нескольких тысяч долларов, в эту стоимость также будет входить хирургическое вмешательство.

По словам Маска, в компании Neuralink надеются, что в дальнейшем система для проведения операции станет полностью автоматизированной, а наличие чипа будет незаметным для других людей.

Ранее во время презентации Маск продемонстрировал свинью, из мозга которой чип Neuralink был успешно извлечен без вреда для животного. Еще одной свинье исследователи вживили сразу два чипа, чтобы продемонстрировать возможность параллельной работы нескольких устройств.

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