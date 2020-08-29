Любое внешнее силовое вмешательство во внутриполитический кризис в Беларуси было бы неуместным. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции в Париже, передает Reuters.

«Я считаю такое вмешательство неуместным», — подчеркнул он. По словам Макрона, вмешательство России или любых других стран приведет к интернационализации вопроса Беларуси.

Он подчеркнул недопустимость введения в Беларусь российских военных или сил внутренней безопасности. Вместе с тем французский президент выступил за вовлечение российской стороны в диалог по Беларуси.

По его словам, Москва помогла бы убедить действующего президента Александра Лукашенко в необходимости посредничества ОБСЕ для разрешения внутриполитического кризиса в Беларуси.

Minval.az