Северная Корея впервые использовала сервис YouTube для возможной передачи шифрованных посланий сотрудникам своих разведслужб за рубежом. В этом Пхеньян заподозрило южнокорейское агентство «Ёнхап».

Подозрительный видеоролик размещен на Youtube-странице Радио Пхеньяна. На нем диктор на корейском языке читает текст, в котором, в частности, говорится: «Задание по обзору информационных технологий университета удаленного обучения для сотрудников экспедиции №719». После она несколько раз повторяет фразы: «номер 23 на странице 564, номер 19 на странице 479».

«Это первый раз, когда Пхеньян использовал глобальную платформу обмена видео для отправки закодированных сообщений», — говорится в материале.

Minval.az