В компании Neuralink, основанной американским изобретателем Илоном Маском, создали, успешно имплантировали в мозг свиньи и извлекли беспроводной нейроинтерфейс. Об этом в пятницу, 28 августа, заявил глава компании на онлайн пресс-конференции, проходившей в штаб-квартире Neuralink.

Отмечается, что автоматизированную имплантацию провели на двух свиньях. Установленные чипы позволили ученым следить за активностью осязательных центров мозга животного по беспроводному каналу связи, отслеживая то, чего касается свинья своим пятачком.

Вскоре из мозга одного из животных чип был извлечен, что доказало его безопасность. Несколько месяцев наблюдений за прочипованной особью показало, что никаких проблем не возникло.

Далее ученые имплантировали сразу два чипа в один мозг, и это подтвердило возможность одновременной работы нескольких устройств.

«За последний год мы значительно упростили наши системы: теперь они умещаются в чип, занимающий меньше места, чем монета, и его можно полностью скрыть при имплантации», — подчеркнул Маск.

По его словам, чип может работать весь день без подзарядки и извне его не будет видно, поскольку он полностью сливается с костью черепа.

Изобретение поможет в перспективе в борьбе человечества с такими болезнями, как эпилепсия, паралич и другие заболевания, при которых работа головного или спинного мозга нарушается, заявил глава компании.

Minval.az