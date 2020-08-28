Реакция организма на татуировку едва не оставила японца глухим и повредила его глаза. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на BMJ Case Reports.

35-летний мужчина обратился к офтальмологам с жалобами на воспаление глаз. Врачи диагностировали увеит — воспаление сосудистой сетки. Травм или инфекций у мужчины не было, но медики обнаружили скопления гранулем — узелков, возникших из-за разрастания способных к захвату твердых частиц клеток. Наличие гранулем — проявление саркоидоза, воспалительного заболевания, поражающего многие органы и системы организма. Также врачи нашли их и при компьютерной томографии грудной клетки пациента. Анализы крови указали на системные воспалительные процессы.

Вскоре после начала лечения у пациента пропал слух. Это произошло из-за скопления гранулем в черепе — они помешали работе слуховых нервов. К счастью, через несколько недель приема кортикостероидов слух вернулся, а воспаление глаз прошло.

В поисках причины гранулематоза врачи обратили внимание на татуировку, которую полгода назад пациент набил на спине. Вдоль ее линий тоже обнаружили гранулемы. Они нередко появляются после нанесения татуировок как реакция на некоторые металлы, содержащиеся в чернилах. Однако в случае пациента реакция оказалась настолько сильной, что затронула весь организм. Впрочем, курс препаратов помог ему не только спасти зрение и слух, но и избавиться от гранулем в области татуировки.

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