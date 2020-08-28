LG официально объявила о выпуске портативного очистителя воздуха, который носится на лице подобно маске.

Устройство получило название PuriCare Wearable Air Purifier и использует пару сменных фильтров H13 HEPA, а также два аккумуляторных вентилятора для облегчения дыхания. Скорость работы вентиляторов регулируется датчиками — они определяют вдох и выдох и увеличивают или уменьшают скорость, сообщает «Код Дурова».

Устройство выполнено в виде крупной маски, закрывающей нос и рот пользователя. Производитель обещает, что маска сможет проработать до 8 часов на одной подзарядке. Такую автономность обеспечивает встроенный аккумулятор на 820 мАч.

Анонс новинки приурочен к выставке IFA 2020, которая будет проходить в Берлине с 3 по 5 сентября.

В связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 в этом году количество участников мероприятия строго ограничено.

Minval.az