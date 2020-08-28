Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Об этом сообщает Управление по связям администрации президента Турции.

Согласно информации, стороны обсудили региональную проблематику с акцентом на события в Восточном Средиземноморье.

Глава государства подчеркнул, что Турция продолжит отстаивать свои права и интересы всегда и везде.

Турецкий лидер довел до сведения собеседника, что Анкара выступает за выработку формулы, выгодной для всех стран в восточном Средиземноморье и защищающей интересы каждой из них.

Эрдоган подчеркнул, что Североатлантический альянс должен выполнить обязательства перед односторонними шагами, противоречащими нормы международного права и подрывающими региональный мир.

Minval.az