На кургане Лалетепе в Физулинском районе обнаружено поселение людей времен неолита.

Курган Лалетепе находится на территории села Горадиз Физулинского района. Общая площадь кургана 1 га, высота – 6 м. В прошлом году после предварительных раскопок ученые пришли к выводу, что курган представляет собой древнее поселение. В настоящее время раскопки проводятся на территории 95 кв. м. Уже изучен слой примерно в 2,5 м, относящийся к эпохе неолита. Здесь обнаружены круговые строения, крупное строение в форме платформы и самое древнее и первое кладбище, относящееся к Кавказскому неолиту.

Как сообщил сотрудник Института археологии и этнографии Национальной академии наук Азербайджана Аждар Бабазаде, археологи натолкнулись на очень редкий для Кавказа и Карабаха феномен: «Люди, которые здесь жили, уже начали использовать как кладбище окраины дома. Привлекает внимание то, что детей хоронили с бусами, а в могилах пожилых людей не обнаружено никаких украшений» (цитата по АПА).

По словам археологов, на кургане обнаружено около 10 скелетов детей и взрослых.

Ведущий научный работник института Хагани Алмамедов сказал, что неолит Лалетепе имеет признаки памятников эпохи неолита, находящихся в Нахчыване и Карабахского неолита: «Этот памятник является древнейшим памятником эпохи неолита на территории Карабаха».

Находки будут переданы в Физулинский историко-краеведческий музей.

Minval.az