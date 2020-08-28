Продолжается Конкурс «Кубок моря», проводимый в территориальных водах Азербайджана в рамках «Армейских международных игр — 2020».

Во время конкурса команды продемонстрировали свои навыки и способности, выполнив упражнения «Артиллерийская стрельба по плавучей мине», «Артиллерийская стрельба по малоразмерной морской цели» и «Борьба с поступлением воды на береговом тренажерном комплексе», сообщает МО АР.

По итогам трех туров конкурса решением международной судейской бригады команды Азербайджана и России набрали одинаковое количество баллов.

Конкурс «Кубок моря» продолжится до пятого сентября.

Minval.az