Канцлер Германии Ангела Меркель надеется, что Россия не использует в Беларуси резерв правоохранительных органов, созданный Москвой для бывшей советской республики.

Об этом она заявила в пятницу на пресс-конференции в Берлине в ответ на просьбу дать оценку заявлению президента РФ Владимира Путина о формировании такого резерва.

«Я надеюсь, что дело не дойдет до использования таких сил», — сказала Меркель. По ее словам, люди, которые вышли на улицы белорусских городов, борются за право свободно выражать свое мнение. «Они должны иметь возможность делать это самостоятельно, без вмешательства извне», — подчеркнула канцлер.

«Я обсуждала с российским президентом то, что как раз касательно Беларуси должен соблюдаться суверенитет страны», — отметила Меркель.

Западу необходимо сохранять отношения с Россией, несмотря на сложности, менять нынешнюю политику не нужно, считает канцлер Германии.

«Не думаю, что мы должны политику менять», — сказала она. «Мы всегда говорили, что должны сохранять диалог с Россией», — добавила Меркель. Одновременно с этим канцлер отметила, что есть ряд факторов, которые «осложняют отношения».

Minval.az