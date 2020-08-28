Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил правящему блоку о решении уйти в отставку, передает Киодо со ссылкой на источники в правительстве. Он будет исполнять свои обязанности до выбора преемника.

«Один из представителей, кто был на встрече с Абэ, заявил, что <…> причиной отставки является «невозможность принимать правильные решения из-за болезни», — говорится в сообщении.

По словам собеседника Киодо, Абэ заявил, что «ему стало сложно исполнять свои обязанности».

У Синдзо Абэ язвенный колит – хроническое воспаление слизистой оболочки толстой кишки. Это заболевание послужило причиной его отставки в 2007 году. Однако затем состояние удалось стабилизировать, и в 2012 году его снова избрали премьер-министром.

Двадцать четвертого августа срок его пребывания на этом посту превысил 2799 дней, что стало самым длинным периодом среди глав японских правительств.

Недавно стало известно об обострении заболевания, за последние дни премьер дважды посещал клинику.

Minval.az