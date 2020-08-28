Есть такое расхожее выражение: «Господи, спаси меня от друзей — с врагами я и сам справлюсь!» То, что сателлиты, «форпосты» и «младшие партнеры» могут нехило подставить своего сюзерена, уже ни для кого не секрет. А если их официальные представители оказываются еще и непомерно болтливыми и начинают откровенничать в самый неподходящий момент — тем более.

Вот и на сей раз не к месту «развязал язык» Давид Тоноян, министр обороны Армении. Комментируя военное сотрудничество Москвы и Иревана, сей субъект глубокомысленно изрек: «У нас очень хорошая динамика, которой не было многие годы. Армения закупает современное и модернизированное оружие, которое стоит на вооружении Российской Федерации. Мы стараемся не отставать. Потому что у нас почти одинаковые противники».

Реакция экспертов оказалась вполне предсказуемой. Как теперь должны воспринимать Армению в Вашингтоне, в руководстве НАТО? Еще один пример — Грузия. Эта страна подверглась агрессии со стороны России, Кремль оккупирует 20% территории Грузии, продолжает «проволочную агрессию». И надо ли так понимать, что эта страна теперь должна считать своим противником и Армению? И для начала перекрыть транзит товаров для Армении по своей территории? Тем более что Иреван регулярно предпринимает в отношении Тбилиси шаги, которые очень трудно назвать добрососедскими…Или же взять такую группировку, как ИГИЛ. Для России это по понятным причинам враг. А вот спецслужбы Армении патронируют джихадистское подполье на севере Азербайджана, и вряд ли не знают, что это те же силы, которым противостоят «люди в погонах» на юге России.

Но самое главное — Турция и тем более Азербайджан. С Турцией у Армении этакий «замороженный конфликт», территориальные и исторические, вернее сказать, истерические претензии по поводу событий вековой давности и заряд ненависти, старательно культивируемый всеми силами и на протяжении нескольких поколений. Москва же поставляет Анкаре ЗРК С-400. И что же — за основу надо брать не рукопожатия Эрдогана и Путина, а, скажем, «боестолкновения» в Сирии и Ливии?

И тем более есть о чем задуматься на азербайджанском направлении. Армения совершила агрессию против нашей страны, конфликт не урегулирован по сей день.

Более того, Армения продолжает нагнетать истерию и проводить политику милитаризации всего и вся. Теперь здесь вознамерились создать «народное ополчение» в составе аж 100 тысяч бойцов, причем противостоять с его помощью рассчитывают как раз Турции и Азербайджану. Армянские правозащитники в шоке, военные эксперты — тем более. В современной войне необученные «гражданские», пусть даже с оружием — это заведомое «пушечное мясо», но власти Армении с упоением взвинчивают истерию и еще раз демонстрируют, что проходить свою часть пути к миру здесь не намерены.

Формально Россия в этом конфликте не участвует, более того, она — посредник и сопредседатель МГ ОБСЕ. Но вот заявление Тонояна теперь придает отношениям Азербайджана и России «новое прочтение». Особенно на фоне поставок Армении российского оружия. И как теперь должны понимать откровения Тонояна в Баку? Давид Эдгарович слишком много взял на себя? Он «заговорился»? Или проговорился?

Более того, откровения Тонояна последовали в весьма неудобный для Москвы момент — как раз накануне переговоров в Москве нового министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с его российским коллегой Сергеем Лавровым.

Перед главой МИД РФ и так стояла непростая задача. В американском политическом жаргоне есть такое выражение: «обрушить тонну кирпичей». Вот и на главу российской дипломатии перед встречей с Джейхуном Байрамовым «уронили» аж 510 тонн, и даже не «кирпичей», как в этом пытался убедить всех министр обороны РФ Шойгу.

Сергей Викторович, конечно, приложил максимум усилий, чтобы «сгладить углы». Дело не ограничилось поддержкой проекта транспортного коридора «Север-Юг». Сергей Викторович Лавров назвал неприемлемыми попытки изменить формат переговоров, и понятно, что речь шла о попытках Иревана «вдавить» в диалог эмиссаров оккупационного режима, созданного Арменией в Ханкенди. Более того, коснувшись правовой базы урегулирования, глава МИД РФ отметил: «Есть целый ряд документов, под которыми стоят подписи президентов и глав МИД Армении и Азербайджана вместе с сопредседателями в лице представителей России, США и Франции. В этих документах, пусть в самых общих чертах, но закреплён комплексный подход к урегулированию, который должен вывести нас на окончательное решение проблемы», — а затем добавил: ««Я согласен с тем, что руководствоваться надо теми решениями, которые были приняты международным сообществом, включая и резолюции Совбеза ООН, которые преследовали немедленную задачу в то время остановить войну, и включая, конечно, же разработанные на последующих этапах уже параметры переговорного процесса с целью мирного урегулирования». Все это Азербайджан вполне может записать себе «в актив».

Только вот…

Можно, конечно, посоветовать вынести за скобки заявления Тонояна, который, вежливо выражаясь, «слишком много взял на себя» и уж точно не был уполномочен излагать политику России, а не только своей родной Армении. Важно другое: все эти взвешенные, выверенные и тщательно отшлифованные заявления слишком уж вписываются в старый сценарий кремлевской политики. Где Москва не вступала и, конечно, вряд ли вступит открыто в конфликт на стороне Армении, но продолжает дарить Иревану оружие и оказывать другие «знаки внимания».

Не будем гадать, рассчитывал ли Лавров, что его заявления «убаюкают» азербайджанскую аудиторию или же излагал официальную версию, только подготовленную более профессионально. Важно другое: вне зависимости от московских деклараций, Азербайджан, судя по многим признакам, проводит «перезагрузку» своей политики на российском направлении. Нет, конечно, здесь не стоит ждать отзыва послов, демонстративных обид и конфликтного сценария. Тем более ничего не угрожает русскому сектору в школах и русскому драмтеатру имени Самеда Вургуна. Но любые межгосударственные отношения — это улица с двусторонним движением. А свою внешнюю политику Азербайджан ведет на основе своих национальных интересов, неважно, идет ли речь о голосовании в ПАСЕ или ответе на вопрос, какие РСЗО закупать для своей армии — российские «Ураганы», белорусские «Полонезы» или турецкие «Гасырга». И вполне возможно, что здесь в ближайшее время проявятся такие нюансы и такие тенденции, в реальность которых в Москве не верили еще месяц назад.

Просто не получится вести политику на азербайджанском треке, не принимая в расчет интересов и мнения самого Азербайджана.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az