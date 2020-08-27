Слонов, живущих в зоопарке столице Польши Варшаве, будут лечить от нервного напряжения медицинской коноплей. Эксперимент продлится минимум два года, сообщает «Корреспондент» со ссылкой на The Guardian.

Ветеринары хотят проверить, способен ли препарат снижать у животных уровень стресса. Дело в том, что недавно в зоопарке умерла слониха альфа-самка. У других слоних из-за этого начался стресс.

Специалисты утверждают, что медицинская марихуана не вызовет у слонов эйфории и не причинит вред их здоровью. Высококонцентрированный каннабидиол будут давать в жидком виде.

«Мы пытаемся найти натуральную альтернативу существующим методам борьбы со стрессом, особенно фармацевтическим препаратам», — отметила руководитель отдела реабилитации животных Варшавского зоопарка Агнешка Чуйковска.

Каннабис слоны будут получать минимум два года. В этот период у животных будут постоянно проверять уровень стресса, измерять уровень гормонов и анализировать их поведение.

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