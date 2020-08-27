Железнодорожный оператор Eurostar International Ltd. подтвердил, что запустит прямое сообщение между Амстердамом и Лондоном с 26 октября, билеты поступят в продажу 1 сентября.

Таким образом, поездку в оба направления можно будет впервые осуществить без пересадок, пишет «Интерфакс».

Компания осуществляет прямые перевозки из Лондона в Амстердам с 2018 года. Между тем в связи с бюрократической системой пассажиры не могли пройти пограничный контроль в Нидерландах. Вернуться обратно можно было на поезде Thalys через Брюссель, чтобы пройти паспортный контроль на границе с Бельгией, а затем пересесть на поезд Eurostar.

Minval.az