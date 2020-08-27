Врачи Сергей Агапкин и Андрей Реутов в эфире телеканала «Россия-1» рассказали о неожиданных причинах головной боли.

В первую очередь, отметили медики, на неприятные ощущения в голове может влиять алкоголь из-за содержания этанола, который расширяет сосуды. Также головную боль может вызвать недостаточный или неглубокий сон, так как лимфатическая система мозга может нормально функционировать только в ночное время и при недосыпе он просто не успевает очиститься от токсичных веществ.

На фоне вышеперечисленного неожиданной кажется следующая причина болей в голове — употребление красного переработанного мяса вроде сосисок или колбасы. Для стабилизации цвета в эти продукты добавляют нитраты, которые в организме преобразуются в нитриты и расширяют сосуды, а также вызывают другие негативные реакции.

На появление головной боли может влиять и нарушение режима питания. Например, если человек привык есть часто и вдруг пропускает приём пищи, уровень глюкозы в крови делает скачок, что может спровоцировать неприятные ощущения.

Minval.az