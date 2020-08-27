Сотрудники береговой охраны Турции спасли 22 нелегальных мигранта в Эгейском море, выдворенных за пределы территориальных вод Греции, сообщил источник в службе безопасности.

Спасатели подобрали мигрантов у побережья района Фока западной провинции Измир. Нелегальные мигранты путешествовали на лодках и не могли самостоятельно пристать к берегу.

Мигранты были доставлены в специализированные учреждения, где вскоре будет решаться вопрос об их экстрадиции, передает агентство Anadolu.

Нелегалы часто используют Турцию как транзитную территорию на пути в Европу. Турция приняла почти уже 4 миллиона сирийских беженцев.

Minval.az