Из музея в Хофьи ван Арден в нидерландском Лердаме украли картину художника золотого века Франса Халса «Два смеющихся мальчика с кружкой пива». Об этом сообщает RTL.

Кража была совершена ночью. Злоумышленники взломали дверь запасного выхода музея и вынесли экспонат.

Отмечается, что произведение искусства похищено уже в третий раз. Ранее полицейским удавалось найти картину.

Картина «Два смеющихся мальчика с кружкой пива» была заимствована музеем Хофьи ван Арден у музея Бойманса — ван Бенинген в Роттердаме.

Minval.az