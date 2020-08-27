На фоне резкой эскалации греко-турецкого противостояния в Средиземном море премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в четверг созвонился с президентом США Дональдом Трампом и пожаловался на действия Турции.

Как сообщила газета Kathimerini, Мицотакис поднял вопрос о «дестабилизирующих действиях Турции, угрожающих миру и стабильности в регионе, а также испытывающих сплоченность НАТО».

Со своей стороны, Трамп выразил беспокойство по поводу возникшей напряженности между Афинами и Анкарой. Но однозначной поддержки греческим интересам в регионе, судя по реакции Белого дома, так и не обозначил.

«Президент Трамп вновь подтвердил, что Греция и Турция должны быть привержены диалогу, что является единственным способом разрешить их противоречия. Лидеры двух стран обсудили важные вопросы двусторонних отношений и региональные вопросы», — заявил по итогам состоявшегося разговора заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир.

Тем временем в Евросоюзе, активно включившимся в медиацию между Афинами и Анкарой, в первую очередь с помощью Германии, произошел конфуз. В четверг на камеру случайно попал явно не предназначавшийся для журналистов разговор верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борелля с министром обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, состоявшийся на полях встречи глав оборонных ведомств стран ЕС в Берлине.

В ходе него Борелль поинтересовался, как накануне прошли посреднические переговоры главы немецкого МИД Хайко Мааса в Афинах и Анкаре. «Сложно. Немного мягче с Грецией, но очень жестко с Турцией. Они считают, что грекам нельзя доверять», — ответила Крамп-Карренбауэр.

Minval.az