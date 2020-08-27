Захваченный в ходе военного переворота в Мали президент Ибрагим Бубакар Кейта был освобожден мятежниками, сообщил портал Jeune Afrique со ссылкой на семью президента.

Сообщается, что мятежники освободили президента в ночь на четверг приблизительно в 3.00 по местному времени. Он был доставлен в свою резиденцию в Себеникоро, которая охраняется мятежниками.

Мятеж в Мали произошел на фоне гражданских волнений, возглавляющая которые оппозиционная партия «Движение 5 июня — Объединение патриотических сил Мали» (M5-RFP) требовала отставки президента Ибрагима Бубакара Кейта. В среду состоялась первая официальная встреча путчистов и представителей M5-RFP.

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