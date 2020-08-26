Министерство торговли США внесло в «черный список» 24 китайские государственные компании.
«Бюро промышленности и безопасности Минторга США включило 24 китайские компании в свой «черный список», — цитирует «Газета.ру» заявление ведомства.
Министерство торговли США внесло в «черный список» 24 китайские государственные компании.
«Бюро промышленности и безопасности Минторга США включило 24 китайские компании в свой «черный список», — цитирует «Газета.ру» заявление ведомства.
Дата: 2020/08/27 1:00
Раздел: Мир
Просмотров:
46
В турецкой Анталье введен запрет на пенные вечеринки, а также развлекательные мероприятия, использующие »дым, туман и цветные
Сбой в работе сети микроблогов Twitter наблюдается в ряде стран.
Кандидат в президенты США от Демократической партии, бывший вице-президент США Джо Байден заявил, что в случае победы
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в среду на фоне недавнего инцидента на границе Израиля и Ливана предостерег группировку
Американские власти направят в среду федеральные силы и военнослужащих Национальной гвардии США в город Кеноша (штат Висконсин)
Власти Ирана решили предоставить доступ Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) для проведения инспекций на двух спорных
Канцлер Германии Ангела Меркель разочарована тем, что президент России Владимир Путин не проявил гибкости после возможного отравления
Комиссия по условно-досрочному освобождению в США в очередной раз отказался отпускать на свободу Марка Дэвида Чепмена, убийцу
Кабинет министров ФРГ назначил нового координатора по межобщественному сотрудничеству с Россией, Центральной Азией и странами Восточного партнерства