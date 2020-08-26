В турецкой Анталье введен запрет на пенные вечеринки, а также развлекательные мероприятия, использующие «дым, туман и цветные порошки». Об этом сообщает РИА Новости.

Ограничения обусловлены риском заражения коронавирусом Covid-19 в связи с отсутствием масок и нарушением общих правил гигиены.

Как заявил созванный Генеральный совет по санитарии провинции Анталья, в условиях вспышки коронавируса подобные мероприятия создают подходящую влажную среду для передачи заболевания. Кроме того, поскольку на «пенных вечеринках» никто не надевает маски и не соблюдает дистанцию, риск заражения увеличивается.

Данные развлекательные мероприятия запрещены на всех пляжах, надводных платформах, конструкциях и транспортных средствах, таких как яхты и прогулочные катера.

Организаторам незаконных вечеринок грозит штраф в размере 3,5 тыс турецких лир. У нарушителей запрета также будут отозваны лицензии на деятельность. Также лицам, которые не соблюдают принятые компетентными органами меры, грозит лишение свободы на срок от двух месяцев до одного года.

Minval.az