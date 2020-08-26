Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в среду на фоне недавнего инцидента на границе Израиля и Ливана предостерег группировку «Хезболла» от провокационных действий.

Ранее стало известно, что в ответ на обстрелы позиций израильских вооруженных сил со стороны Ливана ВВС Израиля нанесли удары по позициям боевиков «Хезболлы» на ливанской территории.

«Израиль очень серьезно воспринимает обстрелы своих сил. Мы (Израиль) не потерпим какой-либо агрессии против наших граждан», — цитирует Нетаньяху «Интерфакс» со ссылкой на «Джерузалем пост».

«Я полагаю, «Хезболла» не будет проверять сокрушительную силу Израиля», — сказал Нетаньяху, добавив, что агрессивные действия этой группировки ставят под угрозу безопасность Ливана.

Minval.az