Американские власти направят в среду федеральные силы и военнослужащих Национальной гвардии США в город Кеноша (штат Висконсин) для «восстановления правопорядка» на фоне беспорядков, вспыхнувших после того, как полицейские ранили выстрелами в спину 29-летнего афроамериканца Джейкоба Блейка.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

«Сегодня я отправлю (представителей) федеральных правоохранительных органов и национальной гвардии в Кеношу (штат Висконсин), чтобы восстановить правопорядок!» — приводит ТАСС слова главы государства.

«Мы не потерпим грабежей, поджогов, насилия и беззакония на американских улицах. Моя команда только что разговаривала по телефону с губернатором Эверсом, который согласился принять федеральную помощь (Портленд должен сделать то же самое!)», — подчеркнул глава государства.

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