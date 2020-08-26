Комиссия по условно-досрочному освобождению в США в очередной раз отказался отпускать на свободу Марка Дэвида Чепмена, убийцу одного из основателей группы The Beatles Джона Леннона, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на New York Daily News.

Совет по условно-досрочному освобождению 19 августа отклонил его апелляцию, заявили официальные лица. Теперь Чапмен проведет за решеткой еще как минимум два года, пока снова не получит право на досрочное освобождение.

Ранее вопрос об досрочном освобождении Чепмена поднимался в августе 2018 года.

Чепмен убил Джона Леннона 8 декабря 1980 года. Он пять раз выстрелил в спину музыканту, когда тот вместе со своей женой Йоко Оно возвращался из студии звукозаписи. За несколько часов до этого Чепмен встретил Леннона на улице и попросил у него автограф.

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