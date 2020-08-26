Находящемуся с официальным визитом в Москве главе МИД Азербайджана Джейхуну Байрамову вручена юбилейная медаль по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-45 годов.

В рамках визита в РФ, Байрамов в среду, 26 августа встретился с заместителем председателя Совета Федерации РФ Ильясом Умахановым. В ходе встречи стороны обменялись мнениями по различным аспектам успешно развивающихся отношений между двумя странами, отметив высокий уровень межпарламентского сотрудничества, а также то, что взаимодоверие между руководителями двух стран и взаимные визиты придали импульс дальнейшему укреплению двусторонних отношений, информирует «Спутник».

Особо были отмечены документы о дружбе и стратегическом сотрудничестве от 1997 и 2008 годов.

Затронув вопросы сотрудничества на международном уровне, стороны обменялись мнениями по расширению взаимовыгодных связей в рамках Парламентских ассамблей ОБСЕ, СНГ и других организаций.

Стороны также обсудили вопросы сотрудничества между двумя странами в гуманитарной, культурной областях и в сфере образования.

Говоря о шагах, предпринятых для эвакуации граждан из обеих стран в рамках борьбы с пандемией, стороны подчеркнули важность взаимопомощи и солидарности в сложившейся ситуации.

В завершение встречи министру Джейхуну Байрамову была вручена юбилейная медаль по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-45 годов.

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