Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках официального визита в Россию 26 августа 2020 года встретился с министром иностранных дел этой страны Сергеем Лавровым.

Как говорится в сообщении МИД Азербайджана, после встречи министров один на один состоялась встреча с участием делегаций с обеих сторон в расширенном составе.

Стороны обсудили перспективы развития сотрудничества по многим направлениям двусторонней повестки дня, включая политическую, экономическую, торговую, гуманитарную, культурную, образовательную и другие области. Было отмечено, что тесные контакты и взаимные визиты глав обоих государств внесли значительный вклад в развитие двусторонних отношений.

Была подчеркнута значимость дорожных карт по развитию сотрудничества между двумя странами в различных сферах, а также выражена надежда в связи с тем, что скором времени будет утверждена новая дорожная карта в области инноваций, выдвинутая в рамках официального визита первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой в Россию в ноябре прошлого года.

В ходе встречи была выражена поддержка полной сдаче в эксплуатацию транспортного коридора Север-Юг, который имеет особое значение для развития торгово-экономических отношений и укрепления регионального сотрудничества. Было также отмечено, что ввод в эксплуатацию нового пограничного моста через реку Самур придаст новый импульс взаимной торговле и контактам между людьми.

Состоялся обмен мнениями по вопросам сотрудничества и взаимной поддержки в рамках международных организаций. Стороны договорились укреплять сотрудничество в рамках Организации Объединенных Наций (ООН), Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Содружества Независимых Государств (СНГ) и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). С удовлетворением было отмечено, что Россия поддержала инициативу о созыве специальной сессии Генассамблеи, посвященной борьбе с пандемией COVID-19.

Министры обменялись мнениями по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Коснувшись последней военной провокации, совершенной вооруженными силами Армении в направлении Товузского района азербайджано-армянской границы, министр Джейхун Байрамов отметил, что инцидент, а также заявления руководства Армении, способствовавшие обострению напряженности в регионе, препятствуют урегулированию конфликта путем переговоров. Была подчеркнута важность проведения предметных переговоров в соответствии с требованиями резолюций Совета Безопасности ООН по урегулированию конфликта. В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул значимость продолжения переговоров по урегулированию конфликта.

Коснувшись текущей глобальной ситуации, министры подчеркнули важность международного сотрудничества в борьбе с пандемией. Министр Джейхун Байрамов с удовлетворением отметил помощь России Азербайджану, в том числе отправку российских специалистов в нашу страну.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Minval.az