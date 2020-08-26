НАТО выступает за то, чтобы открыто расследовать ситуацию с российским оппозиционером Алексеем Навальным, впавшим в кому после отравления неизвестным веществом.

Об этом генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг заявил журналистам перед заседанием Совета ЕС по обороне в Берлине, сообщает ТАСС.

«Мы, конечно, обеспокоены относительно его здоровья. Я желаю ему скорейшего восстановления. Мы приветствуем усилия Германии помочь ему. Мы не сомневаемся в компетенции докторов в больнице», — приводит агентство слова политика. Он подчеркнул: необходимо убедиться в том, что виновные в произошедшем понесут ответственность.

Ранее 26 августа подобным образом высказался премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, до него — представители Франции и Евросоюза.

Накануне представитель США пригрозил жесткими мерами в случае того, если будет доказано умышленное отравление оппозиционера. В МИД России это заявление назвали недопустимым и оскорбительным.

25 августа стало известно, что немецкие врачи назвали причиной тяжелого состояния Навального найденную в его организме токсичную субстанцию. Конкретное вещество, которое вызвало отравление, пока не установлено — в данный момент проводится еще один обширный анализ. При этом предварительно сообщается, что оно относится к группе «ингибиторы холинэстеразы», это было подтверждено многократно, в том числе в независимых лабораториях.

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