Власти Берлина запретили проведение митинга противников карантинных мер в рамках борьбы с коронавирусом, который был заявлен на 29 августа.

Об этом заявил сенатор по внутренним делам Андреас Гайзель.

«Решение не направлено против свободы собраний, это делается для защиты от инфекционной угрозы», — отметил представитель столицы Германии.

Он добавил, что сейчас разгар пандемии коронавируса, а статистика по заболевшим растет. Гайзель также напомнил о последней крупной акции 1 августа, когда большинство, по его мнению, намеренно не соблюдали предписанные правила.

По состоянию на 26 августа в Германии коронавирусом в общей сложности заразились 238 тысяч человек. Скончались более 9 тысяч инфицированных. Всего в мире зафиксировано свыше 24 миллионов заболевших. 4 августа глава союза немецких врачей Сузанне Йона объявила о второй волне коронавируса. По ее словам, нынешний подъем не такой сильный, как в марте и апреле, однако он все равно рискует свести на нет успехи, которых страна достигла в борьбе с коронавирусом.

Minval.az