Администрация президента США Дональда Трампа может заменить термин «политические репрессии» на «геноцид» применительно к положению тюркоязычным уйгурам, населяющим Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая.

Об этом сообщает сайт Politico со ссылкой на источники в Белом доме.

Обсуждения в администрации Дональда Трампа пока находятся на «начальной стадии» и этим вопросом занимаются рабочие группы Госдепа , Министерства внутренней безопасности и Совета нацбезопасности, сообщают источники издания.

Если власти США не смогут согласовать использование термина «геноцид», то как вариант действия Китая могут рассматриваться в качестве «преступления против человечности» или «этнических чисток», отмечает Politico.

Ранее официальный представитель Госдепартамента США, выступивший с заявлением для новостного сайта Politico воздержался от комментариев по поводу термина «геноцид», однако сообщил, что Вашингтон оценивают различные меры, для того чтобы положить конец нарушениям прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР.

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