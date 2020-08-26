Американская корпорация Apple анонсировала проект нового розничного магазина, который откроется в Сингапуре в заливе Марина-Бэй. Он станет первым плавучим магазином компании и будет выполнен в футуристическом стиле, расположившись на воде. Об этом сообщает The Verge.

На данный момент компания опубликовала только небольшой рекламный ролик о том, как здание будет выглядеть снаружи. Его фасад покроют стеклянными панелями с неоновыми световыми линиями. По задумке, они будут служить подсветкой в ночное время. В центре появится логотип компании в ярко-красном цвете.

Магазин станет 512-й по счету розничной точкой Apple Store в мире и третьей в Сингапуре после Орчард-роуд и еще одной в торговом центре Jewel Changi в аэропорту. На официальном сайте компании сообщается, что новый магазин будет «местом для творчества и выражения своих идей». Создатели также называют его «фонарем в заливе», который напоминает традиционные светящиеся шары, заполняющие залив Сингапура во время ежегодного фестиваля середины осени.

Minval.az