В Пекине впервые не осталось ни одного зараженного коронавирусом — последние два пациента в китайской столице выписались из больницы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на городской комитет по вопросам гигиены и здравоохранения.

За все время в столице Китая было зафиксировано 935 заболевших, из них 335 — в ходе вспышки, произошедшей в июне на оптовом рыке «Синьфади». Сейчас в городе действуют ослабленные меры эпидемиологического контроля: ношение маски на улице необязательно, но это разрешение не распространяется на лиц, которые находятся в общественном транспорте, а также на тех, кто посещает магазины, кинотеатры, госучреждения и другие места массового скопления людей.

Согласно статистике, в материковой части Китая вылечились 94,13 процента заболевших. С декабря в стране выявлено почти 90 тысяч случаев заражения, за последние семь дней выявлено 108 случаев. При этом в стране не выявляли летальных исходов с 15 апреля. В местных медицинских учреждениях остаются 347 пациентов с коронавирусом, лишь семь из них находятся в тяжелом состоянии.

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