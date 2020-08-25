Жительница Лондона Лидия Фаррелл в своем саду собрала две коробки яблок и решила поделиться ими бесплатно с горожанами. Доброе дело было замечено местными властями и женщину оштрафовали, пишет «Корреспондент» со ссылкой на The Sun.

33-летняя медсестра собранные плоды выставила на улице с запиской: «Бесплатные съедобные яблоки».

Чего не ожидала Фаррел, так это штрафа в 150 фунтов стерлингов, который ей выписал муниципальный совет. Британку наказали за разбрасывание мусора.

«Мне стало так грустно, что муниципальный совет оштрафовал меня за то, что я совершила добрый поступок», — пожаловалась женщина в Facebook.

История получила широкий резонанс. Люди поддержали медсестру и выразили негодование действиями муниципалитета. В итоге, штраф был отменен, а чиновники извинились перед женщиной.

Minval.az