Приложение TikTok впервые раскрыло данные о количестве пользователей по всему миру, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на CNBC.

Так, число пользователей приложения в США за два с половиной года увеличилась на почти 800%. По данным компании, в январе 2018 года TikTok использовали 11 млн американцев, к июня 2020 года этот показатель вырос до 91 млн. На данный момент в США насчитывается более 100 млн пользователей приложения.

В мире число людей, использующих TikTok, также увеличивается. В январе 2018 года приложением пользовались почти 55 млн человек, в июле 2020 – 689 млн человек. Кроме того, в текущем месяце TikTok преодолел отметку в 2 млрд скачиваний, указано в сообщении.

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