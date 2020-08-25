Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) приняло решение о расширении сотрудничества с Ираном. Об этом во вторник, 25 августа, сообщил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Отмечается, что к такому соглашению пришли по итогам переговоров в Тегеране с главой Организации по атомной энергии Ирана Али Акбаром Салехи.

«Подход агентства не изменился, наше сотрудничество продолжается, и мы договорились его расширять», — сказал Гросси, которого цитирует ISNA.

Он добавил, что «Тегеран и МАГАТЭ тесно и активно взаимодействуют с точки зрения инспекций и групп из агентства, которые посещают Иран».

Ранее Гросси написал в Twitter, что он едет в Тегеран для встречи с иранскими властями и обсуждения накопившихся вопросов. Гросси отметил, что надеется наладить диалог с иранской стороной.

Minval.az