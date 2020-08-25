На фоне напряженной гонки в разработке вакцин против коронавируса США столкнулись с другим потенциальным кризисом: нехваткой игл.

Федеральное правительство уже потратило сотни миллионов долларов в надежде не допустить такого дефицита, когда наступит время делать прививки от COVID-19.

При этом недостаток средств личной защиты до сих пор подрывает американскую реакцию на пандемию, пишет «Униан» со ссылкой на The Guardian.

Потенциальная вакцина может получить чрезвычайное одобрение регуляторов зимой 2020 года. Но промышленные лидеры и эксперты предостерегают, что окно для наращивания запасов игл очень узкое.

Но эти запасы понадобятся, когда придет время проводить миллионы прививок. Впрочем, самая большая угроза дефицита не будет наблюдаться во время первой волны вакцинации.

Однако, она точно появится во время второй и третьей волны в 2021 году. Таким образом, производителям медицинских игл нужно фактически удвоить свои результаты, чтобы удовлетворить потребности только США.

Эксперты считают, что для наращивания объемов производства в отрасли есть всего несколько месяцев. А раннее появление вакцин может превратить цепи поставок в хаос.

«Мы говорим всем правительствам по всему миру: если вы планируете проводить программы иммунизации от COVID-19, вам нужно заказывать все необходимое уже сейчас, а не когда вакцины будут готовы», — сказал пресс-секретарь компании Becton, Dickinson & Co (BD) Трой Киркпатрик.

Но не все эксперты встревожены возможным дефицитом медицинских игл. «Иглы — это самая простая часть. Думаю, у нас хорошие позиции, чтобы с этим разобраться», — прокомментировал вице-президент по вопросам реакции на катастрофы в компании Premier Inc Шон Пауэлл. Его фирма занимается организацией медицинских поставок.

Minval.az