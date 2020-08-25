25 августа на базе Военно-морских сил (ВМС) Азербайджана состоялась церемония открытия международного конкурса «Кубок моря».

В мероприятии приняли участие министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов, министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу и другие гости, информирует МО АР.

Вначале гости, возложив цветы к установленному перед штабом ВМС памятнику общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, почтили его память.

Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник З. Гасанов поприветствовал участников и гостей церемонии и объявил международный конкурс «Кубок моря» открытым.

Министр обороны России генерал армии С. Шойгу поблагодарил за организацию мероприятия на высоком уровне.

Minval.az