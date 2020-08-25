Премьер-министр Великобритании может уйти в отставку примерно через полгода из-за проблем со здоровьем после коронавируса.

Тесть Доминика Каммингса, советника британского премьера, рассказал, что Джонсон все еще страдает из-за последствий коронавируса и планирует в начале 2021 года уйти в отставку.

Мужчина даже сравнил Джонсона с «травмированной лошадью».

«Если вы вернете к работе лошадь, когда она травмирована, она никогда не выздоровеет», — приводит его слова «Газета.ру» со ссылкой на The Times.

Джонсон переболел коронавирусом в апреле, проведя несколько дней в палате интенсивной терапии.

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