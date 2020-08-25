Турецкий этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» пройдет 13-15 ноября в Стамбуле.

Решение о включение турецкого этапа в календарь сезона 2020-го года принято на фоне пересмотра программы соревнований из-за пандемии коронавирусной инфекции, передает «Анадолу».

14-й этап популярной гонки состоится 15 ноября на 5,3 км трассе в стамбульском районе Тузла.

15-й и 16-й этапы автогонки «Формула-1» состоятся 29 ноября и 6 декабря в Бахрейне, а последний этап намечен на 13 декабря в ОАЭ.

В последний раз автогонки «Формула-1» проходили в Турции в 2011 году на трассе İstanbul Park.

Турецкий мегаполис принимал этапы ЧМ по автогонкам «Формулы-1» семь лет подряд в сезонах 2005-2011 годов.

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