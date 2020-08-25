Представитель Белого дома рассмеялся, когда его попросили прокомментировать новые сообщения о том, что северокорейский лидер Ким Чен Ын находится в коме, либо мертв. Об этом рассказал директор оборонных исследований Центра национальных интересов Гарри Казианис, передает Mirror.

Слухи о болезни политика, как сообщает издание, опровергают и иностранные корреспонденты, освещающие события в КНДР, а также эксперты по Пхеньяну.

О коме Ким Чен Ына первым заявил помощник бывшего президента Южной Кореи Чан Сон Мин. По его словам, северокорейский лидер уже несколько месяцев пребывает в бессознательном состоянии, а все записи его появлений на публике были смонтированы.

Minval.az