Президент США Дональд Трамп вновь поблагодарил руководство Турции за освобождение американского пастора Эндрю Брансона в октябре 2018 года.

«Президент Эрдоган был очень позитивен», — сказал глава Белого дома на встрече с шестью гражданами США, осужденными либо захваченными в заложники в различных странах мира, передает «Анадолу».

По его словам, американским властям удалось в целом добиться освобождения граждан в почти 50 странах мира.

На встрече с американским лидером присутствовал и пастор Эндрю Брансон, приговоренный в 2018 году судом города Измир к 3 годам и полутора месяцам тюрьмы за шпионаж и участие в попытке переворота в Турции в июле 2016 года.

Вместе с тем, по мнению президента США, пастор Брансон «был невиновен».

«После ряда бесед с Эрдоганом мы достигли договоренности. Мы благодарны ему за это, благодарны всему турецкому народу. И как я понял благодарен и ты», — сказал глава Белого дома, обращаясь к пастору.

В ответ Брансон сказал, что «любит турецкий народ» и поблагодарил президента США за вклад в свое освобождение.

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