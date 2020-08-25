Россия должна провести независимое и прозрачное расследование предполагаемого отравления политика Алексея Навального, заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, передает «Медуза».

«Европейский союз решительно осуждает то, что кажется покушением на жизнь господина Навального. Крайне важно, чтобы российские власти безотлагательно начали независимое и прозрачное расследование отравления господина Навального», — говорится в заявлении Борреля.

Глава дипломатии ЕС добавил, что российский народ и международное сообщество хотят знать факты об отравлении Навального. «Виновные должны быть привлечены к ответственности», — резюмировал Боррель.

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