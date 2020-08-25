Власти Колумбии приняли решение не продлевать режим общенационального обязательного карантина, срок действия которого истекает 31 августа. Об этом сообщил в понедельник президент страны Иван Дуке во время выступления в Боготе.

«1 сентября начинается новый этап. Вместо обязательной изоляции [для всех граждан] вводится выборочная изоляция», — заявил глава государства, выступление которого транслировалось на странице его администрации в Twitter. Президент пояснил, что будут отменены многие ограничительные меры и возобновится работа различных секторов экономики.

Дуке добавил, что режим чрезвычайной ситуации в области здравоохранения сохранится до 30 ноября.

Minval.az