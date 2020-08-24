Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендует применять вакцины, которые не прошли полную проверку на использование в чрезвычайных ситуациях, заявил помощник гендиректора ВОЗ Брюс Эйлвард.

«Доктор Брюс Эйлвард, высокопоставленный советник генерального директора ВОЗ, сказал, что он не будет рекомендовать вакцины, не прошедшие предварительную квалификационную программу лицензирования для использования в экстренных случаях», — цитирует «Интерфакс» со ссылкой на The Guardian.

Такой ответ прозвучал на вопрос журналиста, стоит ли балканским странам заказывать российскую вакцину. Однако пока ни одна вакцина в мире не прошла требуемую ВОЗ программу лицензирования.

В свою очередь заместитель гендиректора ВОЗ Сумия Сваминатан сказала, что организация запросила у России информацию об эффективности ее вакцины.

«Безопасность необходимо оценивать не только в краткосрочной перспективе, но и в долгосрочной, поскольку побочные эффекты проявляются лишь позднее», — отметила она.

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