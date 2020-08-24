Греция нагнетает напряженность в восточном Средиземноморье, создавая угрозу для бурового судна Oruç Reis.

Об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар в ходе заседания с участием начальника Генштаба Яшара Гюлера и командующих родами войск.

По словам Акара, которые приводит «Анадолу», включив зону буровых работ судна Oruç Reis в сектор проведения военных учений в восточной части Средиземного моря, Афины нагнетают напряженность в регионе.

Действия греческой стороны противоречит принципам добрососедства и правилам судоходства, подчеркнул турецкий министр.

Акар отметил, что учения ВМС Греции ставят под угрозу безопасность морских судов в Средиземноморье.

Minval.az