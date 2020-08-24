Известие об убийстве небезызвестного криминального авторитета из Кавказского региона разнеслось по всему преступному миру бывшего Советского Союза, отголоски которого донеслись до предполагаемого узбекского вора в законе в Турции, племянника бывшего главы международной ассоциации любительского бокса, пишет «Радио Свобода».

Источники в преступном мире сообщили, что убийца ранее вечером снял на мобильный телефон короткое видео, на котором можно видеть Салифова, и отправил его нескольким абонентам перед тем, как совершить убийство.

Но источники «Радио Свобода» говорят, что турецкая полиция конфисковала мобильный телефон подозреваемого и обнаружила, что он отправил видео с Салифовым как минимум четырем людям. Все четверо, кому, предположительно, было отправлено видео, были задержаны турецкими властями для допроса. В их числе Равшан Мухиддинов по прозвищу Золотой, известный криминальный авторитет из Узбекистана и племянник Гафура Рахимова, опального экс-главы Международной ассоциации бокса (AIBA), разыскиваемого в Соединенных Штатах как предполагаемый главарь международной торговли наркотиками.

Мухиддинова задержали в Стамбуле в 3 часа ночи по местному времени 20 августа. Турецкая полиция допрашивала его на протяжении семи часов, после чего отпустила без предъявления обвинений.

Между тем, по сообщениям российских СМИ, агенты Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали одного из соратников Салифова в Сибири и после допроса освободили, не выдвинув какого-либо обвинения.

Издание напоминает, что Салифов также находился под следствием в России как занимающий высшее положение в преступной иерархии воров в законе — считается, что этого уровня он достиг после заключения в тюрьму в 2016 году крестного отца русской мафии и лидера воров в законе Захария Калашова по прозвищу Шакро Молодой.

Источники со связями с преступным миром Центральной Азии сообщили, что Калашов вынес смертный приговор Салифову из своей российской тюремной камеры.

Они говорят, что Салифов нарушил «кодекс чести» воров в законе, нападая на соперничающих членов криминального мира в спорных ситуациях.

Minval.az