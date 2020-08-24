На Кипре запретили целоваться, обниматься и танцевать на свадьбах и крестинах, чтобы препятствовать распространению коронавируса. Об этом сообщает агентство ТАСС.

В Минздраве Кипра уточнили, что ограничения не касаются жениха и невесты, а только гостей мероприятия.

“Во время поздравлений и приема число присутствующих не должно превышать 250 человек в час. Например, если общее число приглашенных составляет одну тысячу, то минимальное время, затраченное на поздравления и прием, должно составлять четыре часа”, — пишет министерство.

На званый обед разрешили приглашать не больше 350 человек. И столы нужно расставлять так, чтобы гости соблюдали социальную дистанцию. Танцевать на банкетах запретили полностью.

Сообщается, что ограничения будут действовать до 15 января 2021 года.

На Кипре коронавирусом заразились 1395, умер 21 человек.

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